Governo: Sala, marcherò stretto nuovo ministro Infrastrutture, ci sono questioni che vanno condivise

- Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, durante il suo intervento alla conferenza stampa di Milano Bike City, ha sottolineato l’importanza del tema delle infrastrutture nell’agenda del nuovo governo: “Pongo molte aspettative non tanto e solo sul nuovo governo ma marcherò stretto il nuovo ministro alle Infrastrutture e Trasporti, Paola De Micheli, che conosco da tanti anni, perché noi possiamo fare il meglio a Milano ma ci sono questioni che vanno condivise”. A questo proposito il primo cittadino fa l’esempio della questione dei monopattini: “Noi oggi abbiamo subito la questione dei monopattini invece dobbiamo governarla”. Sala ribadisce inoltre la necessità di un piano infrastrutturale per il Paese che tenga conto anche della questione ambientale: “Il Paese in questo momento merita un grande piano sulle infrastrutture che vanno pensate in un’ottica dove la transizione ambientale non sia un concetto vago ma una realtà” ha dichiarato Sala ribadendo che “il Mef dice che ci sono 62 miliardi di beni immobili dello stato non utilizzati” che potrebbero avere una ricaduta su tutto il territorio. (segue) (Rem)