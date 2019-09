Governo: Sala, marcherò stretto nuovo ministro Infrastrutture, ci sono questioni che vanno condivise (2)

- A margine della conferenza il sindaco ha anche sospeso il giudizio sul nuovo esecutivo: “Per me in tanti ministeri è molto importante capire chi sono i sottosegretari - ha concluso Sala - che spesso sono quelli che mandano avanti le cose come i viceministri, quindi sospendo per un attimo il giudizio dopo aver fatto una leggera critica relativa a un nord più rappresentato: ora aspettiamo le scelte finali, lasciamoli lavorare e poi vediamo i risultati”. (Rem)