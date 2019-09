Speciale difesa: ministro macedone Sekerinksa, Skopje rafforza sua posizione in vista di adesione Nato

- Alla soglia dell'adesione della Macedonia del Nord alla Nato, il paese balcanico sta rafforzando la sua posizione partecipando ad importanti esercitazioni internazionali. Lo ha detto il ministro della Difesa macedone Radmila Sekerinska, in un messaggio diffuso sui social network in vista delle prossime esercitazioni militari Sabre Junction, in Germania, alle quali prenderanno parte i militari di Skopje. (Mas)