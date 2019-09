Speciale difesa: Russia, precipita elicottero militare Mi-8 nella regione di Saratov, nessuna vittima

- Un elicottero militare Mi-8 è precipitato nella regione di Saratov, in Russia. Non ci sarebbero vittime nell'incidente, secondo quanto riferito da un portavoce del servizio regionale per le emergenze all'agenzia di stampa "Sputnik". Anche le circostanze dell'incidente non sono state al momento rese note. "L'equipaggio dell'elicottero è riuscito ad abbandonare il velivolo in sicurezza, senza incidenti. Non c'erano passeggeri a bordo", ha aggiunto il portavoce. (Rum)