Speciale difesa: Russia, fonti stampa riferiscono di incidente tra due cacciabombardieri Su-34

- Due cacciabombardieri russi Su-34 si sono scontrati in volo questa mattina nei pressi della città di Lipetsk, in Russia. Lo si apprende dall’emittente “Ren Tv”, stando alle cui informazioni l’incidente si sarebbe verificato durante un volo di addestramento, apparentemente per la momentanea perdita di contatto visivo. Secondo quanto riportato dai media russi, un velivolo avrebbe colpito la cabina di pilotaggio dell’altro con un’ala, provocando una serie di detriti che sono stati aspirati all’interno del motore di uno dei due aerei. Come riferisce “Ren Tv”, entrambi i velivoli sono riusciti ad atterrare senza feriti, ma non ci sono ancora conferme ufficiali in merito alle suddette informazioni. (Rum)