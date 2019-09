Speciale difesa: la Turchia testa il suo nuovo missile da crociera Som-B2

- Nella serata di ieri la Turchia ha testato il suo primo missile da crociera con testata penetrante, Som-B2, sviluppato dall'Istituto di ricerca e sviluppo di difesa (Sage). Ad annunciarlo è stato il ministro della Scienza e dell'Industria, Mustafa Varank, ripreso dal quotidiano "Daily Sabah". Il missile è una variante dello standoff Som con una testata a frammentazione altamente esplosiva. Varank ha condiviso il video del test sul suo account Twitter, mostrando come il proiettile abbia colpito con successo il suo obiettivo, un bunker in cemento. Secondo Ismail Demir, presidente delle Industrie della difesa (Ssb), il Som-B2 ha ora completato il suo percorso di sviluppo. Il missile, con un raggio operativo di 250 chilometri, sarà in dotazione delle Forze armate turche e verrà usato contro obiettivi corazzati o sotterranei. (Tua)