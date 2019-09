Speciale difesa: Mbda sigla accordo con compagnia polacca Mesko

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia Mbda collaborerà con l’azienda polacca Mesko, al fine di integrarla nella propria catena globale per lo sviluppo e produzione di sistemi missilistici. L’accordo fra Mbda e Mesko, come riferisce un comunicato stampa, è stato concluso oggi in occasione dell’esposizione Mspo 2019, in corso a Kielce, in Polonia. Lo scopo della collaborazione è quello di lavorare ai componenti del sistema missilistico CAMM e di quello Brimstone. Come spiegato da Warren Devine, direttore industriale per la cooperazione di Mbda in Polonia, “questi contratti dimostrano come Mesko possa contribuire con componenti di qualità agli standard di Mbda, aumentando la nostra competitività a livello globale”. (Com)