Russia: Banca centrale riporta tasso chiave a livello precedente crisi Crimea

- Il Consiglio di amministrazione della Banca centrale della Russia, per la terza volta nell'anno in corso, ha ridotto il tasso chiave di 0,25 punti percentuali. L'aliquota è ora al 7 per cento. Dopo il precedente taglio dei tassi a luglio, l'autorità di regolamentazione russa non ha escluso che lo avrebbe abbassato nuovamente, spostandosi verso una politica monetaria neutrale nella prima metà del 2020. L'inflazione cala, mentre il ritmo di crescita dell'economia russa è al disotto delle aspettative, ricorda il quotidiano russo "Vedomosti". Il tasso chiave sarebbe tornato ai livelli precedenti la crisi della Crimea. (Rum)