Sanità Lazio: Simeone (FI), lunghe attese per numero Recup, cittadini protestano. Intervenga Regione

- "Negli ultimi giorni diversi utenti ci hanno segnalato un disservizio legato al ReCup della Regione Lazio. Il problema risiederebbe nel numero 06.9939, necessario per la prenotazione delle visite e degli esami diagnostici e specialistici nelle varie Aziende ospedaliere e negli ambulatori delle Asl di Roma e del Lazio. I cittadini non riescono ad accedere al servizio di prenotazione o sono costretti ad attendere molto tempo". Lo dichiara in una nota Giuseppe Simeone, consigliere regionale di Forza Italia e presidente della commissione Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria e welfare. "Dopo aver preso atto delle lamentele - aggiunge - il nostro staff ha svolto un'indagine approfondita per comprendere meglio i contorni di questa vicenda. Ebbene, dai nostri rilievi abbiamo constatato che si registrano lunghe coda di attesa telefonica. Tempi che sarebbero non inferiori a 15 minuti, con almeno 3-400 persone in coda". (segue) (Com)