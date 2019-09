Sanità Lazio: Simeone (FI), lunghe attese per numero Recup, cittadini protestano. Intervenga Regione (2)

- "A quanto sembra - spiega Simeone - alla base dei disagi di questi giorni vi sarebbero criticità esclusivamente tecniche. Ovvero, il cambio dei sistemi informativi avrebbe generato problemi tecnici con ripercussioni sul servizio che gestisce le telefonate in coda. Credo sia lecito chiedere spiegazioni sia alla Regione che a Lazio Crea spa, la società che affianca l'ente nelle attività tecniche-amministrative. Cosa sta succedendo a questo servizio? Perché ci sono ritardi così rilevanti? Cosa non funziona? Quali sono i tempi previsti per il ripristino dei sistemi informativi? Mi auguro che si possano trovare presto soluzioni adeguate a questi interrogativi. Bisogna dare risposte certe e immediate ai cittadini, che esigono il massimo rispetto, come fruitori del servizio sanitario. Occorre mettere in atto tutti gli interventi possibili al fine di risolvere problematiche e disagi riscontrati dagli utenti, già alle prese con le croniche criticità delle liste d'attesa per gli esami diagnostici". (Com)