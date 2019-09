Governo: Spena (FI), insulti a Bellanova deprecabili, richiamare tutti a uso linguaggio più responsabile

- Maria Spena, deputata di Forza Italia e componente della commissione Agricoltura di Montecitorio, scrive in una nota che "un ministro si giudica dai fatti e noi giudicheremo le proposte, la competenza e l'operato di Teresa Bellanova, avendo come unico obiettivo l'esclusivo interesse del Paese. Aspettiamo, dunque, il neo ministro alle Politiche agricole Bellanova in commissione e in Aula, per lavorare sulle priorità di un settore da difendere e rilanciare. Al netto delle differenze e distanze politiche che ci dividono dal governo giallorosso", continua la parlamentare, "avere una donna con 'esperienza di vita sul campo' al ministero delle Politiche agricole, è una bella notizia. Valuteremo attentamente il suo operato e non altro, a differenza di quanto fatto in queste ore da tanti leoni da tastiera, vere braccia rubate all'agricoltura. Simili episodi ci costringono nuovamente a interrogarci su un uso del linguaggio che anche in politica", conclude Spena, "è sempre più spesso imbarazzante. Serve più responsabilità da parte di tutti". (Com)