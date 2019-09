Energia: Starace (Enel), pensiamo di replicare bond sostenibile anche in Europa

- Il bond sostenibile da 1,5 di dollari collocato da Enel sul mercato Usa potrebbe essere presentato anche in Europa. Lo ha dichiarato l'amministratore delegato del multinazionale dell'energia, Francesco Starace, durante la presentazione dello studio "Just E-Volution 2030" realizzato con The European House Ambrosetti nel corso del Forum in corso a Cernobbio. Il bond è "innovativo - ha sottolineato Starace - perché per la prima volta un'enorme domanda di investimenti nella sostenibilità trovano una risposta. Fino a oggi la risposta è stata quella del mercato dei green bond, che sono uno strumento valido valido ma molto limitato e complesso da gestire, e per noi non riesce a soddisfare l'appetito degli investitori". Per l'ad di Enel il bond sostenibile "è uno strumento molto più ampio e facile da gestire che dice 'mi prendo l'impegno di aumentare la mia capacità di espandere la mia capacità produttiva di rinnovabili nel mondo in un certo intervallo di tempo. Di fronte a questo impegno chiedo di essere finanziato e nel caso non raggiungessi l'obiettivo c'è una penale'". "Pensiamo di replicarlo in Europa in euro perché c'è domanda anche qui", ha concluso.(Rem)