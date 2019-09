Iran: “Middle East Eye”, petroliera iraniana Adrian Darya 1 ha consegnato carico di greggio in Siria

- La petroliera iraniana Adrian Darya 1 (chiamata in precedenza Grace 1) avrebbe consegnato il proprio carico di greggio in Siria, violando le sanzioni internazionali. Lo riferisce il sito web informativo “Middle East Eye”, citando “due diverse fonti” che hanno confermato l’avvenuta consegna. Secondo quanto riferito in precedenza dal quotidiano “Wall Street Journal”, la nave stava pianificando di trasportare in Siria il carico di 2,1 milioni di barili, per un valore di circa 140 milioni di dollari, utilizzando navi più piccole. La petroliera iraniana ha spento il transponder nelle acque del Mediterraneo orientale lunedì scorso, 2 settembre: da allora non è stato più possibile tracciare la rotta. La Grace 1, ribattezzata Adrian Darya 1, era stata sequestrata lo scorso 4 luglio dalle autorità di Gibilterra perché sospettata di aver violato le sanzioni dell’Unione europea contro la Siria. Dopo essere salpata lo scorso 19 agosto da Gibilterra, la nave era diretta verso il Mediterraneo orientale. (segue) (Irt)