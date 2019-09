Iran: “Middle East Eye”, petroliera iraniana Adrian Darya 1 ha consegnato carico di greggio in Siria (2)

- Come rivelato nei giorni scorsi dal quotidiano britannico “Financial Times” gli Stati Uniti avrebbero offerto diversi milioni di dollari al capitano della nave iraniana Adrian Darya 1, Akhilesh Kumar. Secondo il quotidiano britannico, l’inviato Usa per l’Iran Brian Hook avrebbe mandato personalmente un'email a Kumar, lo scorso 26 agosto, proponendo una ricompensa se avesse accettato di consegnare alle autorità di Washington la petroliera. “Sono Brian Hook. Lavoro per il segretario di stato Mike Pompeo e fungo da rappresentante degli Stati Uniti per l'Iran. Porto buone notizie”, avrebbe scritto Hook a Kumar. La "buona notizia" era che l'amministrazione Trump stava offrendo a Kumar diversi milioni di dollari per condurre la petroliera liberata il 18 agosto dalle autorità di Gibilterra dopo 45 giorni di sequestro, in un porto che avrebbe nuovamente sequestrato la nave per conto degli Stati Uniti. In base a quanto rivelato dal “Financial Times”, Hook avrebbe scritto in calce alla mail il numero ufficiale del dipartimento di Stato Usa per garantire l’autenticità del messaggio. Kumar non avrebbe mai risposto all’offerta di Hook. Per tale ragione, secondo fonti citate dal “Financial Times”, il 30 settembre il dipartimento del Tesoro Usa ha preso provvedimenti diretti contro l’Adrian Darya 1, e il suo comandante imponendo sanzioni per il sostegno ai Guardiani della rivoluzione iraniana. Questa non è la prima volta che Hook invia messaggi diretti a capitani di navi per il caso della Adrian Darya 1. Secondo il quotidiano britannico, Hook, che dirige l'Iran Action Group del dipartimento di Stato, negli ultimi mesi ha inviato e-mail e messaggi ad almeno una decina di comandanti di navi, nel tentativo di evitare eventuale sostegno esterno alla nave britannica. (segue) (Irt)