Iran: “Middle East Eye”, petroliera iraniana Adrian Darya 1 ha consegnato carico di greggio in Siria (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 4 settembre il dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha imposto sanzioni contro una rete di trasporto logistico diretta e sostenuta dai Guardiani della rivoluzione iraniana (pasdaran) e dal movimento sciita libanese Hezbollah. Per Washington un esponente di spicco dei pasdaran e l’ex ministro del Petrolio iraniano, Rostam Qasemi, sovrintendono a questa rete, costituita da decine di armatori, navi e facilitatori. Tra le entità sottoposte che stanno sostenendo i pasdaran e sottoposte a sanzioni vi è il gruppo Mehdi con base in India, accusato di aver gestito e affittato navi per trasportare petrolio iraniano. Secondo Washington, il gruppo Mehdi è responsabile dell'equipaggio e della gestione di almeno sette delle navi utilizzate dalla rete iraniana. Sempre il 4 settembre, lo stesso Hook ha dichiarato che il Dipartimento di Stato è pronto ad offrire ricompense fino a 15 milioni di dollari a chiunque fornisca informazioni per sostenere gli Stati Uniti a contrastare le transazioni finanziarie dei Guardiani della Rivoluzione. "Questo include informazioni che prendono di mira navi come Adrian Darya", ha dichiarato alla stampa statunitense. (Irt)