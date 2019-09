Terremoti: Ingv, serie di lievi scosse a Norcia, la più forte di magnitudo 2,2

- Una serie di lievi scosse di terremoto sono state registrate oggi in provincia di Perugia, dai sismografi dell’Ingv, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. In particolare, i sisma hanno riguardato, come da giorni ormai, il territorio di Norcia: la più intensa di magnitudo 2,2, è avvenuta a 4 Km ad est di Norcia, alle 10:05, ora italiana, con coordinate geografiche (latitudine, longitudine) 42,8, 13,14, ad una profondità di 9 km. Le altre hanno registrato una magnitudo compresa tra 0,6 e 1,9. In totale, tra le 10:05 e le 14:48, sono state 14 le scosse di terremoto che hanno interessato il territorio perugino di Norcia.(Rer)