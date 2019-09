Sicurezza: Carfagna (FI), Napoli sia priorità governo

- Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia, annuncia in una nota che presenterà "subito una interrogazione parlamentare al Ministro dell'Interno per chiedere che fine abbia fatto l'aumento dell'organico delle forze dell'ordine promesso alla città di Napoli e mai compiuto. Ho letto le parole dello scrittore Maurizio de Giovanni e dei suoi figli, e penso siano una bellissima dimostrazione di orgoglio per la nostra Napoli, che provo anche io ogni volta che passeggio per quelle strade. La criminalità ferisce quell'orgoglio, me ne rendo conto", continua la parlamentare, "ma Napoli è un corpo sano, vivo, che reagisce al dolore. Per questo condivido la necessità di reagire, di alzare la voce per sostenere la mia Napoli che non si arrende. La sicurezza non può essere più solo un ritornello buono per la propaganda, ma deve diventare una priorità del nuovo governo", conclude Carfagna, "cominciando proprio dai luoghi in cui c'è più bisogno". Carfagna si riferisce al post su Facebook in cui il figlio di de Giovanni, Giovanni, segnala l'ennesimo furto ai danni della sua famiglia e aggiunge: "Non andiamo via da Napoli". (Com)