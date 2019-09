Nato: mercoledì commemorazione attacchi 11 settembre

- Mercoledì, 11 settembre 2019, il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, insieme al rappresentante permanente degli Stati Uniti presso la Nato, Kay Bailey Hutchison, commemorerà il 18mo anniversario degli attacchi terroristici del 2001 negli Stati Uniti presso il memoriale dedicato all'11 settembre alla sede della Nato a Bruxelles. Lo si apprende dalla Nato. Saranno presenti anche i rappresentanti permanenti delle nazioni dell'Alleanza e i membri della comunità diplomatica, militare e internazionale della Nato. Stoltenberg e Hutchison faranno brevi osservazioni. La cerimonia si concluderà con un momento di silenzio alle 14:46, il minuto esatto in cui, diciotto anni fa, si registrò il primo attacco alla Torre Nord del World Trade Center. Per onorare le vittime, le bandiere saranno esposte a mezz'asta sia al quartier generale della Nato che al comando alleato delle operazioni (Aco) a Mons, in Belgio, e al comando alleato per la trasformazione (Act) della Nato in Norfolk, Virginia. (Beb)