Scuola: Fioramonti, tasse scopo utili per finanziare istruzione e ricerca e orientare a consumi salutari

- Il ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Lorenzio Fioramonti, dopo essere stato dileggiato dal ex titolare del Viminale, Matteo Salvini, per voler "tassare le merendine" spiega su Facebook che la sua "proposta di introdurre delle specifiche tasse di scopo per finanziare la scuola, la formazione superiore e la ricerca" esiste "in molti paesi del mondo" ed può aiutare "non solo a reperire risorse, ma anche ad indirizzare i consumi verso scelte più salutari e sostenibili". (Rin)