Russia: vicepremier Siluanov, possibili ulteriori riduzioni del tasso chiave

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vi sono ragioni per ritenere possibile un'ulteriore riduzione del tasso chiave da parte della Banca centrale della Federazione Russa. Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro delle Finanze Anton Siluanov. Il Consiglio di amministrazione della Banca di Russia, nella riunione odierna, ha deciso di ridurre il tasso chiave al 7 per cento annuo, sullo sfondo del rallentamento dell'inflazione. "Questo era previsto, assistiamo a una diminuzione dell'inflazione e la Banca centrale nel suo comunicato ha annunciato che questo potrebbe non essere l'ultimo abbassamento. Stiamo aspettando ulteriori decisioni della Banca centrale in questa direzione", ha dichiarato Siluanov, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa "Tass". Il vicepremier russo ha sottolineato che alla base della decisione ci sono "tassi di inflazione più bassi di quanto ci aspettassimo nelle previsioni iniziali". (Rum)