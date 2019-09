Ferrara: al via gli interventi per il recupero della Chiesa di San Domenico

- Si è tenuto ieri in Prefettura un incontro per fare il punto sulle condizioni strutturali della Chiesa di San Domenico di Ferrara, complesso monumentale di particolare pregio artistico e significato religioso, di recente acquisito alla proprietà del Fec, Fondo edifici di culto del ministero dell’Interno, ai fini dell’avvio dei lavori di recupero e consolidamento dell’intera struttura. All’incontro, presieduto dal Prefetto di Ferrara Michele Campanaro, erano presenti Corrado Azzollini, Segretario regionale del Mibact, Gabriele Pivari, Keoma Ambrogio e Chiara Guarnieri della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio dell’Emilia Romagna, l’assessore Marco Gulinelli del Comune di Ferrara, don Stefano Zanella, direttore dell’Ufficio tecnico dell’Arcidiocesi di Ferrara e l’avvocato Barbara Grandi, custode giudiziario della Chiesa. Il segretario regionale del Mibact, in apertura dell’incontro, ha comunicato l’avvenuto inserimento della somma di 2.457.975 di euro nel Piano degli interventi per la ricostruzione delle opere pubbliche post-sisma messo a punto dalla Regione Emilia Romagna, finanziamento stanziato per i lavori di recupero e consolidamento della Chiesa di San Domenico, gravemente danneggiata dopo il sisma del 2012. Il Prefetto, sottolineando come tali interventi rivestano “carattere di urgenza anche per il forte deterioramento dell’immobile”, ha quindi invitato i vertici regionali del Mibact a una decisiva accelerazione degli interventi di messa in sicurezza, quantificati nella Relazione tecnica depositata dai funzionari della Soprintendenza archeologica per un importo di 273mila euro relativi ai lavori di somma urgenza. (segue) (Ren)