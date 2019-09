Ferrara: al via gli interventi per il recupero della Chiesa di San Domenico (2)

- Detti lavori consentiranno lo smontaggio e la collocazione in deposito delle opere pittoriche e scultoree mobili presenti nel complesso di San Domenico, le puliture ed i trattamenti del coro, del pulpito e degli arredi lignei, la protezione degli altari di pregio e inamovibili, oltre alle puntellature delle situazioni statiche compromesse. Aderendo all’invito del Prefetto, il segretario regionale del Mibact, quale ente attuatore dell’intervento, ha assicurato l’apertura, a partire dalla prossima settimana, dei cantieri per l’avvio dei lavori di somma urgenza. In merito il Prefetto Campanaro al termine dell’incontro ha dichiarato: “Le sinergie realizzate tra le diverse istituzioni presenti sul tavolo prefettizio sono state determinanti nel perseguire un risultato importante ed atteso dalla Città, con l’avvio dei lavori di messa in sicurezza del complesso monumentale di San Domenico. Continueremo a monitorare con attenzione la vicenda nel suo insieme, per assicurare la restituzione alla comunità della Chiesa, con la sua riapertura”. (Ren)