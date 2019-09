Sicurezza: 290 arrestati e 2.486 indagati dalla Polfer nell'estate 2019

- 290 arrestati, 2.486 indagati e 403.692 identificati: è questo il bilancio dei controlli della Polizia Ferroviaria nell’estate appena trascorsa. 11,3 kg di hashish, oltre 1 kg di cocaina e 205 grammi di eroina, 2 armi da fuoco e 66 da taglio sequestrate. 322 i minori rintracciati e restituiti alle famiglie o collocati in comunità, 633 gli stranieri trovati in posizione irregolare. 6.042 i veicoli controllati per un totale di 2.452 sanzioni elevate. L’estate 2019 ha visto il consueto incremento dei servizi della Polizia Ferroviaria in relazione al maggior afflusso di viaggiatori. Nel periodo interessato dagli spostamenti vacanzieri sono state impiegate oltre 46.650 pattuglie in stazione e 10.564 a bordo treno. Nell'intero arco temporale sono stati scortati 22.892 convogli ferroviari, con una media di circa 250 treni al giorno. Sono stati inoltre predisposti 3.214 servizi antiborseggio in abiti civili sia negli scali che sui convogli, per contrastare, in particolare, i furti in danno dei viaggiatori. In particolare la Polizia Ferroviaria di Ventimiglia ha rintracciato nei giorni scorsi un cittadino marocchino ricercato in relazione al ritrovamento del cadavere carbonizzato all’interno di un casale abbandonato dato alle fiamme in Località Casale D’Argile a Bologna. L’uomo, privo di documenti, è stato bloccato dai poliziotti a bordo del treno in partenza per Grasse (Francia) prima che superasse il confine a seguito della nota di ricerca diramata dai Carabinieri del Nucleo Operativo di Bologna. Un 23enne molisano è stato arrestato a Campobasso per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, che alla vista degli operatori ha cercato di allontanarsi, è stato fermato e trovato in possesso di 29 gr di eroina e 255 euro in contanti. Proseguiti i controlli all’interno dell’abitazione del ragazzo gli agenti hanno rinvenuto nascosto sotto la sella dello scooter circa 1 kg di hashish e più di 4mila euro in contanti in un armadio. (Ren)