Croazia: export nei primi sette mesi in aumento del 8,2 per cento

- Il valore delle merci esportate dalla Croazia nei primi sette mesi di quest'anno è stato pari a 8,97 miliardi di euro. Secondo quanto riferisce oggi l'emittente "N1" citando i dati dell'Ufficio per la statistica, si tratta di un valore superiore dell'8,2 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Nei primi sette mesi di quest'anno il valore delle merci importate è stato pari a 14,83 miliardi di euro, con un incremento annuo pari al 6,9 per cento. Il deficit nello scambio con l'estero è salito sul piano annuo di 270 milioni di euro.(Zac)