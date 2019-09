Imprese: Airbus rafforza partenariato con Cina, firmato accordo con Avic (2)

- La firma è una pietra miliare per la partnership tra Airbus e l'industria aeronautica cinese, e andrà a beneficio del settore dell'aviazione di entrambe le parti in termini di quantità e qualità. La collaborazione industriale tra Airbus e l'industria aeronautica cinese per gli aeromobili commerciali risale al 1985 quando venne firmato il primo accordo di subappalto con Xi'an Aircraft Company (attualmente AVIC Aircraft Co.Ltd) per la produzione e l'assemblaggio di porte d'accesso degli aeromobili wide-body Airbus A300/A310. Il valore totale della partnership industriale tra Airbus e l'industria aeronautica cinese ammontava nel 2018 a 900 milioni di dollari. (Com)