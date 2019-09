Colombia: al via vertice presidenziale sull’Amazzonia, assente Bolsonaro

- Si tiene oggi in Colombia il vertice presidenziale sull’Amazzonia, al quale parteciperanno i capi di stato di Colombia, Perù, Ecuador e Bolivia. Il vertice, scrive la stampa locale, si tiene presso l’Università nazionale di Leticia, località colombiana al confine con Brasile e Perù. All’evento non parteciperà il presidente brasiliano Jair Bolsonaro per motivi di salute. Bolsonaro sarà infatti sottoposto il prossimo 8 settembre a un nuovo intervento chirurgico legato all’attentato subito un anno fa. Al termine del vertice verrà firmato il “Patto di Leticia per l’Amazzonia”, che includerà una serie di iniziative da mettere in atto sia a livello regionale che internazionale, per tutelare la foresta pluviale e mitigare i danni degli ultimi incendi. (segue) (Mec)