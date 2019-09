Colombia: al via vertice presidenziale sull’Amazzonia, assente Bolsonaro (3)

- Secondo il ministro, i team dell'Istituto brasiliano per l'ambiente e le risorse naturali rinnovabili (Ibama) e l'Istituto Chico Mendes per la conservazione della biodiversità (IcmBio), che sono responsabili del monitoraggio, hanno ancora bisogno del sostegno delle forze armate nelle azioni a tutela della conservazione delle foreste. Il capo dello stato ha ordinato dal 23 agosto lo spiegamento delle Forze armate, grazie al decreto di tipo Glo (Garanzia di legge e ordine), previsto dalla Costituzione per consentire l’uso di risorse militari per finalità di ordine pubblico. Un intervento sin qui sollecitato da otto stati della federazione, collocati ad arco sul confine occidentale che il paese ha con la Bolivia, il Perù, la Colombia e il Venezuela: Amazonas, Rondonia, Roraima, Parà, Tocantins, Acre, Amapà e Mato Grosso. Senza una richiesta ufficiale dei governatori, le forze armate possono operare solo nelle aree federali, aree protette e terre indigene. (segue) (Mec)