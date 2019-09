Colombia: al via vertice presidenziale sull’Amazzonia, assente Bolsonaro (4)

- L'istituto nazionale di ricerca spaziale brasiliano (Inpe) ha reso noto che il numero di incendi nel territorio della foresta pluviale amazzonica brasiliana è aumentato ad agosto del 196 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Nel 2018 i roghi registrati erano stati 10.421, nel 2019 la cifra è salita a 30.901. Secondo l'Inpe si tratta del numero più alto osservato dal 2010. Da gennaio ad agosto di quest'anno sono stati registrati nella sola foresta amazzonica 46.825 incendi rispetto ai 22.165 dello stesso periodo del 2018, in aumento dell'111 per cento. (Mec)