Governo: Carfagna (FI) su Bellanova, impegno e competenza, si vergogni chi insulta

- Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia, offre il suo sostegno al neoministro dell'Agricoltura: "Teresa Bellanova ha dimostrato impegno e competenza fin dalla più giovane età. Combatterò i suoi provvedimenti quando mi troveranno in disaccordo, come la democrazia ci consente. Si vergogni - stigmatizza Carfagna - chi la insulta per l'abito, l'aspetto e il titolo di studio". (Rin)