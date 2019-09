Roma: Raggi a Primavalle presenta nuovi bus. "Entro fine mandato 700 nuove vetture"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di ritorno dalle ferie la sindaca di Roma Virginia Raggi riparte da dov'era rimasta a metà agosto. E cioè dal tour delle periferie per "presentare" ai cittadini i nuovi bus acquistati dal Campidoglio che stanno rimpolpando la malandata flotta della municipalizzata. Dopo Tor Bella Monaca, Corviale, Casal Bruciato e Acilia, questa mattina è stata la volta di Primavalle. Sei autobus sono stati parcheggiati in piazza Capecelatro, uno dei due capi che delimitano il corso del quartiere popolare del quadrante nord ovest della Capitale. Sotto gli archi della piazza molti curiosi attendevano la sindaca, accolta da un gruppetto di sostenitori tra applausi e complimenti per il lavoro svolto. Insieme alla prima cittadina anche l'ad e presidente di Atac Paolo Simioni, l'assessore alla Mobilità Linda Meleo e il presidente del XIV municipio Alfredo Campagna. (segue) (Xcol4)