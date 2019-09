Roma: Raggi a Primavalle presenta nuovi bus. "Entro fine mandato 700 nuove vetture" (2)

- "Siamo qui per presentare 11 nuovi autobus che serviranno la vostra zona", ha detto Raggi al microfono rivolgendosi ai cittadini. "Quando siamo arrivati - ha aggiunto - Atac era sull'orlo del collasso e tutti volevano svenderla ai privati. Noi invece abbiamo pensato che non fosse giusto: questa azienda è dei romani. Abbiamo lottato con le unghie e con i denti per lasciarla ai cittadini". La sindaca ha poi promesso che entro la fine di ottobre tutti e 227 i nuovi bus acquistati attraverso la piattaforma Consip "saranno in strada". Non solo. "Entro la fine del mandato - ha garantito - 700 autobus nuovi circoleranno per Roma". Ai 227 mezzi si dovrebbero aggiungere altre 97 vetture già ordinate a Industria italiana Autobus, la stessa società che ha prodotto i primi 227 bus, attraverso la piattaforma Consip, la centrale acquisti della pubblica amministrazione italiana del Mef. E altri 100 mezzi ibridi saranno autofinanziati da Atac che ad agosto ha bandito una nuova gara da 76 milioni che prevede anche la manutenzione per dieci anni delle vetture. "Stiamo riconsolidando la quantità e la qualità dell'offerta di trasporto pubblico - ha detto il Presidente della municipalizzata Simioni - l'Atac di oggi non è più l'azienda di ieri. Ora siamo economicamente sani, efficaci ed efficiente. I cittadini potranno toccare sempre di più con mano il servizio recuperato". (Xcol4)