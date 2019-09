India: un mese fa la revoca dell’autonomia del Kashmir, la svolta del Modi bis

- Il secondo governo del premier indiano Narendra Modi compie oggi cento giorni. La giornata cade a un mese dalla revoca dello statuto speciale allo Stato di Jammu e Kashmir, all’interno di un programma incentrato sul nazionalismo e sulla sicurezza. È prematuro ipotizzare le conseguenze, in una situazione in evoluzione, ma è certo che la decisione di porre fine a quel regime di autonomia è in netta discontinuità con una storia pluridecennale. L’esecutivo ha sfruttato la prima sessione parlamentare utile dopo la trionfale vittoria elettorale per far approvare la revoca, uno dei punti del programma con cui il Partito del popolo indiano (Bjp) del primo ministro si era presentato alle elezioni. Il 5 e il 6 agosto il Consiglio degli Stati e la Camera del popolo, rispettivamente la camera alta e bassa del parlamento, su proposta governativa, hanno approvato un ordine presidenziale e una risoluzione – Constitution (Application to Jammu & Kashmir) Order e Resolution for Repeal of Article 370 of the Constitution of India – per la revoca dell’articolo 370 della Costituzione dell’India, che riconosceva allo Stato di Jammu e Kashmir uno statuto speciale, con una costituzione propria e un’ampia autonomia. A ciò si è aggiunta l’approvazione di un disegno di legge – il Jammu & Kashmir (Reorganisation) Bill – che prevede la soppressione dello Stato di Jammu e Kashmir e il suo smembramento, a partire dal 31 ottobre, in due Territori dell’Unione: il Territorio di Jammu e Kashmir, con assemblea legislativa, e quello del Ladakh, senza assemblea. (segue) (Inn)