India: un mese fa la revoca dell’autonomia del Kashmir, la svolta del Modi bis (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Contestualmente sono state imposte stringenti misure di sicurezza, solo in parte allentate: a un mese di distanza, nella Valle del Kashmir le connessioni di telefonia mobile non sono ancora state ripristinate, i mercati restano chiusi e i trasporti pubblici fermi. Le scuole sono state riaperte, ma le famiglie continuano a tenere a casa i loro figli. Restano agli arresti numerosi politici e attivisti. Non si sa esattamente quanti siano gli arrestati in base al Jammu and Kashmir Public Safety Act (Psa), la legge del 1978 sulla pubblica sicurezza che consente alle autorità di detenere persone senza processo e senza incriminazione per un periodo fino a due anni per prevenire atti illeciti. Tra loro figurano non solo politici separatisti, ma anche autonomisti, compresi tre ex capi del governo statale: Farooq Abdullah e Omar Abdullah, della Conferenza nazionale (Nc), e Mehbooba Mufti, del Partito democratico popolare (Pdp). Amnesty International India ha lanciato una campagna globale per richiamare l’attenzione sulle restrizioni delle libertà civili in atto. (segue) (Inn)