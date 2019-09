India: un mese fa la revoca dell’autonomia del Kashmir, la svolta del Modi bis (4)

- Dal punto di vista giuridico, la revoca dello statuto speciale è stata contestata da una decina di petizioni alla Corte suprema. La massima autorità giudiziaria ha accettato di esaminarne alcune all’inizio di ottobre, affidandone l’esame a un collegio di cinque giudici, e ha notificato al governo una richiesta di risposta. La Corte ha respinto l’istanza dei legali dell’esecutivo di non emettere una notifica formale per evitare “ripercussioni transnazionali” e strumentalizzazioni. I supremi giudici hanno esaminato anche i casi di singole persone arrestate, ad esempio la presidente del Pdp Mufti, alla quale è stato concesso il permesso di incontrare la figlia, e ha dato udienza per il 16 settembre alla direzione del quotidiano “Kashmir Times”, il cui ricorso riguarda l’esercizio della libertà di informazione. (segue) (Inn)