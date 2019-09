India: un mese fa la revoca dell’autonomia del Kashmir, la svolta del Modi bis (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il diritto internazionale, il Pakistan, che ha declassato le relazioni diplomatiche e sospeso il commercio bilaterale con l'India, ha annunciato che porterà la disputa con Nuova Delhi sul Kashmir davanti alla Corte internazionale di giustizia, e ha inviato al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite la richiesta di apertura di una procedura speciale. Subito dopo i fatti, i relatori speciali dell’Onu per i diritti umani hanno espresso “profonda preoccupazione”. “La chiusura delle reti internet e di telecomunicazione, senza giustificazione da parte del governo, è incompatibile con le norme fondamentali di necessità e proporzionalità. Il blackout è una forma di punizione collettiva del popolo di Jammu e Kashmir, senza nemmeno il pretesto di un’offesa scatenante (…) Ricordiamo alle autorità indiane che le restrizioni imposte dal governo indiano sono intrinsecamente sproporzionate, poiché precludono considerazioni sulle circostanze specifiche di ciascuna assemblea”, si legge in un comunicato. Riguardo agli arresti, “tali detenzioni potrebbero costituire gravi violazioni dei diritti umani. Le accuse devono essere esaminate a fondo dalle autorità e, se confermate, i responsabili devono essere ritenuti tali”, hanno avvertito gli esperti. “L’India ha la responsabilità di utilizzare la forza minima necessaria per sorvegliare le proteste”, hanno concluso, ricordando che “l’uso della forza letale è una misura consentita solo come ultima risorsa e per proteggere la vita”. (segue) (Inn)