India: un mese fa la revoca dell’autonomia del Kashmir, la svolta del Modi bis (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto alle reazioni interne, ci sono state proteste e manifestazioni, ma l’opposizione è estremamente debole, soprattutto per la crisi del suo principale partito, il Congresso nazionale indiano (Inc), mentre Modi e il suo partito godono di grande popolarità. Il primo ministro ha spiegato la sua mossa con un discorso alla nazione in cui ha liquidato come un fallimento il regime di autonomia, sostenendo che quest'ultimo ha dato allo Stato solo “terrorismo, separatismo e corruzione”, e che d’ora in poi i cittadini indiani di tutto il paese avranno gli stessi diritti e doveri. In estrema sintesi, la sua scommessa è che col nuovo assetto potranno essere portati investimenti e imprese e che lo sviluppo di quei territori ne favorisca la pacificazione. Quello del Kashmir, infatti, non è solo un conflitto tra India e Pakistan, che data dal 1947, ma anche interno all’India, esploso soprattutto a partire dal 1989, anno delle prime azioni dei ribelli separatisti. Inoltre, a lungo termine, le modifiche normative potrebbero alterare la demografia dello Stato, che attualmente è l’unico ad avere una popolazione a maggioranza musulmana, vicina al 70 per cento. (segue) (Inn)