India: un mese fa la revoca dell’autonomia del Kashmir, la svolta del Modi bis (8)

- Nelle ultime settimane il governo centrale si è occupato soprattutto della sicurezza, ripetendo più volte che la situazione sta gradualmente tornando alla normalità. Nel frattempo, secondo indiscrezioni della stampa indiana, diversi ministeri sono stati coinvolti nell’elaborazione di una tabella di marcia per lo sviluppo delle regioni del Jammu, del Kashmir e del Ladakh. Il governo statale ha annunciato che nei prossimi mesi 50 mila persone saranno assunte nella pubblica amministrazione e ha lanciato una campagna a mezzo stampa sui vantaggi della revoca del regime di autonomia: sui principali quotidiani sono apparse inserzioni – all’insegna dello slogan “Un’unica costituzione per l’intero paese. Come ne trarranno beneficio il Jammu, il Kashmir e il Ladakh?” – che spiegano le ricadute positive dell’abrogazione degli articoli 370 e 35A. (segue) (Inn)