India: un mese fa la revoca dell’autonomia del Kashmir, la svolta del Modi bis (9)

- Bisogna ricordare che nel Jammu e Kashmir è insediata da giugno dell’anno scorso una sorta di amministrazione straordinaria, in seguito alla caduta del governo di coalizione tra il Partito democratico popolare e il Partito del popolo indiano. I poteri sono in mano al governatore, Satya Pal Malik. L’assemblea legislativa statale è stata sciolta a novembre e per motivi di sicurezza le elezioni non sono state convocate. A ottobre si sono svolte quelle locali, che non si tenevano dal 2005, e che sono state boicottate dalle forze separatiste e autonomiste. In una recente intervista Malik ha escluso il “dialogo con i partiti politici tradizionali o con i separatisti”. Per “partiti tradizionali” si intendono la Conferenza nazionale e il Partito democratico popolare: la prima è una forza autonomista che è stata quasi sempre al governo statale, approvandone la Costituzione con statuto speciale e attuando la riforma fondiaria; il secondo è una formazione regionalista che ha governato dal 2015 a giugno 2018, in coalizione col Bjp. (segue) (Inn)