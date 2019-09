India: un mese fa la revoca dell’autonomia del Kashmir, la svolta del Modi bis (10)

- La decisione sullo statuto del Jammu e Kashmir è coerente col programma del partito dello zafferano, che ha inaugurato il suo secondo governo con altre iniziative di carattere securitario e nazionalista. È stata riformata la legge del 1967 sulla prevenzione delle attività illecite, l’Unlawful Activities (Prevention) Act, conferendo all’esecutivo il potere di designare un individuo come terrorista, riforma di cui l’opposizione ha messo in dubbio l’opportunità, esprimendo preoccupazione per i possibili abusi. Vengono definiti terroristi coloro che commettono, partecipano, preparano o promuovono atti di terrorismo. Il ministro dell’Interno, Amit Shah, ha spiegato che è necessario che i terroristi vengano designati singolarmente perché le organizzazioni di appartenenza possono cambiare e ha assicurato che non ci saranno violazioni dei diritti umani perché sono previsti quattro livelli di controllo e che i procedimenti giudiziari diventeranno più rapidi. (segue) (Inn)