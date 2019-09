India: un mese fa la revoca dell’autonomia del Kashmir, la svolta del Modi bis (11)

- È stata approvata, significativamente a inizio legislatura, anche la legge che vieta il ripudio islamico istantaneo o triplo “talaq”, Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Act, già oggetto di decreti d’urgenza. Per il Bjp la legge fa parte di una più ampia battaglia politica contro il cosiddetto “appeasament”: l’accomodamento, la pacificazione ottenuti al prezzo di concessioni dal punto di vista del diritto. Il Partito del popolo si oppone anche ad altre disposizioni della Muslim Personal Law, la legge che regola il matrimonio, la successione, l’eredità e la beneficenza tra musulmani, ed è favorevole al Codice civile uniforme, da tempo oggetto di dibattito in India, ovvero all’adozione di un insieme comune di regole valide per tutti i cittadini in sostituzione delle cosiddette “leggi personali” basate sulle scritture e i costumi delle diverse grandi comunità religiose. Il Congresso, partito laico e antagonista del nazionalismo indù del Bjp, ha tentato invano di opporsi, motivando la sua posizione con la delicatezza della questione, che chiama in causa la tutela delle minoranze e della libertà religiosa. Tuttavia, la Corte suprema ha acconsentito a esaminare alcuni ricorsi contro entrambe le norme. (Inn)