Governo: prossima settimana voto fiducia, Gentiloni incontra von der Leyen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il giuramento al Quirinale e il primo Consiglio dei ministri, il governo Conte bis, nato dall’accordo tra il Movimento cinque stelle e il Partito democratico si prepara a ricevere il voto di fiducia in Parlamento. Si comincerà lunedì mattina, alle 11, dalla Camera e poi il giorno dopo si passerà al Senato. Intanto, dopo l'ufficializzazione di Paolo Gentiloni come candidato commissario europeo, l’ex premier oggi è arrivato a Bruxelles, dove ha incontrato la presidente eletta Ursula von der Leyen, che in questi giorni sta ascoltando e incontrando tutti i candidati. Il bilaterale si è svolto in un "clima di grande amicizia", come riferiscono fonti europee, ed è durato circa un'ora. Gentiloni, fino a qualche ora fa, era dato tra i favoriti per il posto di Pierre Moscovici agli Affari economici, ma ora il Financial Times rilancia l'ipotesi della Concorrenza. "Nell'ufficio di Ursula von der Leyen, di fronte alla foto della firma dei Trattati di Roma in Campidoglio. Al lavoro per una nuova stagione europea", ha scritto l'ex presidente del Consiglio italiano su Instagram, dove ha postato una foto con l'esponente della Cdu. Sempre oggi poi, a mercati chiusi, è atteso il nuovo rating dell’agenzia americana Moody's, che a marzo aveva confermato il giudizio sull'Italia Baa3, ultimo scalino nell’area dei titoli considerati sicuri. (segue)(Rer)