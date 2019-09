Governo: prossima settimana voto fiducia, Gentiloni incontra von der Leyen (2)

- Ieri, il primo Consiglio dei ministridi ha dato il via libera all'esercizio della "golden power" nei confronti delle società interessate al 5G, nello specifico Tim, Vodafone, Wind Tre, Fastweb, Linkem: un primo passo per escludere i colossi cinesi Huawei e Zte dallo sviluppo della rete di quinta generazione. Una mossa questa che era già stata sollecitata dall'amministrazione statunitense e su cui si era già impegnato in passato il leader della Lega, Matteo Salvini. Palazzo Chigi ha poi deliberato di impugnare una legge del Friuli Venezia Giulia, governata dalla Lega, con la motivazione che va oltre le competenze della Regione e contiene norme discriminatorie nei confronti dei migranti. Il Cdm ha anche nominato Riccardo Fraccaro sottosegretario alla presidenza del Consiglio, il quale oggi, in una intervista al "Corriere della sera", spiega che "questo esecutivo ha il compito di dare centralità alla crescita, superando la rigidità dei vincoli europei per tornare a investire nei settori produttivi". Tenendo conto della precedente esperienza di governo, l'esponente del M5s auspica "una maggiore correttezza nella gestione delle dinamiche operative e grande lealtà nei rapporti" e su 'Quota 100' e 'Reddito di cittadinanza' è chiaro: "Abbiamo dimostrato di essere in grado di individuare coperture solide per le nostre proposte, lo faremo anche stavolta. 'Reddito' e 'Quota 100' non si toccano, garantisco".(Rer)