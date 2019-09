Governo: Bernini (FI), centrodestra non può essere monolite sovranista

- Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, afferma in una nota: "Giorgia Meloni si chiede perché Forza Italia non sarà in piazza lunedì, ma se non ci mettiamo tutti in testa che è un errore madornale aprire nuove polemiche nel centrodestra, ora che si è insediato il governo più a sinistra della storia, facciamo solo un favore ai nostri avversari, che sono Pd e Cinque stelle. Ed è un altro errore - aggiunge - pretendere che il centrodestra sia solo un unico monolite sovranista, perché la leadership di Berlusconi ci ha insegnato che la nostra offerta politica più è diversificata, più diventa inclusiva". La parlamentare azzurra quindi osserva: "Mi sembra, non a caso, che lo stesso Salvini ora ci stia seguendo nella prospettiva di un centrodestra più aperto. Per cui noi rispettiamo la scelta di Fratelli d’Italia di scendere in piazza lunedì, e pretendiamo uguale rispetto per la nostra: quella di fare insieme alle altre forze di centrodestra un’opposizione senza sconti nelle aule e nelle commissioni parlamentari, con l’obiettivo - che è sicuramente comune - di impedire a questo governo delle tre sinistre di fare ulteriori danni al Paese con l’obiettivo di restituire la parola agli elettori".(Com)