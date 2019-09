Milano: all’idroscalo arrivano i laboratori didattici del Gruppo Cap

- Al parco dell’Idroscalo arrivano, direttamente dagli Stati Uniti, i laboratori organizzati dalla cooperativa sociale Alboran in collaborazione con Bricks 4 Kidz® per avvicinare bambini e ragazzi dai 5 ai 13 anni a materie STEM – Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica – e ai principi della Robotica, giocando e divertendosi con i mattoncini LEGO®. I laboratori si terranno all'interno dello spazio BlueLab, inaugurato lo scorso marzo da Gruppo CAP, l'utility che gestisce il servizio idrico integrato dei comuni della Città metropolitana di Milano e main sponsor del Parco. Per Gruppo CAP - spiega un comunicato stampa - si tratta di un modo originale di raccontare il mondo dell'acqua e la scienza che lo permea, in modo interattivo e coinvolgente. I laboratori, organizzati nei week-end di settembre e ottobre, il sabato e la domenica mattina, saranno infatti l'occasione per scoprire teoria e pratica di concetti complessi, come la propulsione, la capacità di galleggiare e lo spostamento d'aria, che vanno a caratterizzare mezzi di traporto come la barca a vela o quella a remi, o di apprendere sul piano scientifico il movimento di una rana, di un pesce o di un alligatore. Il tutto con un linguaggio davvero innovativo. Appena sbarcata in Italia dalla Florida, dopo aver consolidato la sua presenza in 44 paesi, Bricks 4 Kidz® porterà al BlueLab il suo metodo ideato per insegnare le materie STEM e la robotica, giocando con i LEGO®. (segue) (com)