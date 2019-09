Milano: all’idroscalo arrivano i laboratori didattici del Gruppo Cap (2)

- I giovani partecipanti assisteranno alle lezioni teoriche e poi, utilizzando gli apposti kit di mattoncini e parti meccaniche, costruiranno modelli motorizzati, scoprendo il reale funzionamento di quanto hanno appreso. Il plus sta anche nella competenza dei tutor: giovani laureati in ingegneria, architettura, fisica e matematica capaci di trasmettere nozioni complicate in modo semplice. Focus delle lezioni sarà proprio l'elemento più affascinante della vita, l'acqua, al centro dell'attività quotidiana di Gruppo CAP. A settembre si parte con i mezzi di trasporto che vengono utilizzati in acqua, un tema scelto per conoscere in maniera più approfondita gli sport acquatici - praticati anche all'Idroscalo - e le loro dinamiche: dalla barca a vela alla barca a remi, passando per il principio fisico alla base della navigazione. Gli animali acquatici saranno invece il tema di ottobre, un percorso affascinate per scoprire segreti, curiosità e habitat di alcuni degli animali che vivono a contatto con l'acqua, come rana, alligatore, pesce e foca. A fine lezione ogni partecipante riceverà scheda e disegno del progetto realizzato. Le attività per i bambini saranno realizzate da Bricks 4 kidz® in collaborazione con Alboran, che per Gruppo CAP gestisce il Bluelab con laboratori di edutainment aperti nel week-end a bambini e famiglie del Milanese e durante la settimana con programmi didattici per le scuole. (com)