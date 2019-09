Energia: ministro Petrolio egiziano, per noi grandi opportunità a Gibuti

- Le compagnie energetiche egiziane, soprattutto quelle attive nei settori del gas e delle infrastrutture, hanno a disposizione grandi opportunità a Gibuti. Lo ha dichiarato il ministro del Petrolio del Cairo, Tarek el Molla, dopo aver ricevuto oggi l’omologo gibutino Younis Ali. I due hanno discusso le prospettive di cooperazione tra le aziende dei due paesi, in particolare per l’attuazione dei nuovi progetti al via a Gibuti in materia di sfruttamento di gas naturale. Ali ha illustrato a El Molla i piani del governo locale per rafforzare e sviluppare le infrastrutture, facendo riferimento in particolare al progetto di realizzazione di un gasdotto in grado di trasferire metano dall’Etiopia e di un impianto di liquefazione per le esportazioni con investimenti dalla Cina. Inoltre, Gibuti ha pianificato la costruzione di zone logistiche, porti marittimi e depositi che possano rafforzare il ruolo del paese come snodo logistico del Corno d’Africa. Nelle prossime ore il ministro Ali incontrerà anche i presidenti delle aziende egiziane Ennpi, Petrojet e San Misr. (Cae)