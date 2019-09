Lavoro: ministero su Demm, autorizzata proroga Cigs per 172 dipendenti

- Il ministero del Lavoro informa in una nota che è stato firmato il decreto che autorizza il prolungamento del trattamento di cassa integrazione straordinaria a favore di 172 dipendenti della storica azienda metalmeccanica Demm di Alto Reno Terme (Bologna). Il via libera di oggi, da parte del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, consentirà di completare il programma di riqualificazione dell'impresa che produce componenti per i settori automotive, macchine agricole, carrelli elevatori e macchine industriali. L'ammortizzatore è riconosciuto per il periodo intercorrente tra il 29 luglio 2019 e il 28 gennaio 2020, in deroga agli articoli 4, comma 1, e 22, comma 2, del Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n.148. Per i lavoratori interessati dalla Cigs, è previsto il pagamento diretto dell'integrazione salariale da parte dell'Inps. (Com)