Ue: Gentiloni e von der Leyen davanti foto firma Trattati di Roma

- Il candidato designato al ruolo di commissario Ue per l'Italia, l'ex premier Paolo Gentiloni, ha pubblicato, nel suo profilo Instagram ufficiale, una foto dell'incontro che ha avuto questa mattina con la presidente eletta alla Commissione europea, Ursula von der Leyen. "Nell'ufficio di Ursula von der Leyen di fronte alla foto della firma dei Trattati di Roma in Campidoglio. Al lavoro per una nuova stagione europea", ha scritto Gentiloni. Nella foto, von der Leyen sembra indicare a Gentiloni l'allora presidente del Consiglio italiano, firmatario dei Trattati, Antonio Segni. Il "Financial Times", facendo riferimento a fonti a Bruxelles, ha menzionato oggi la possibilità che Gentiloni riceve l'incarico di commissario alla Concorrenza. (Beb)