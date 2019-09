Governo: Fratoianni (Si) su Bellanova, spesso in disaccordo con lei, ma miserabile chi insulta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nicola Fratoianni si Sinistra italiana commenta su Facebook: "Ho avuto in questi anni mille motivi politici di scontro con Teresa Bellanova. Ma mai si può pensare di utilizzare l'aspetto fisico come clava per colpire e offendere. Mai in politica si può pretendere di stabilire le capacità politiche e umane di una persona, solo sulla base del titolo di studio. Perché ci sono percorsi di vita, di lavoro e di lotta, che valgono tanto quanto un paio di lauree". (segue) (Rin)