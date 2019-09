Brembo: Bombassei, abbiamo bisogno di aggregazioni, intenzione è comprare non vedere

- Come Brembo "non è un segreto che stiamo cercando di avere degli abbinamenti per crescere perché oggi come oggi in un mercato che è molto cambiato c'è bisogno di avere dimensioni più grandi, pur non essendo noi piccoli, ma da un punto di vista globale abbiamo bisogno di aggregarci con qualcuno". Lo ha detto Alberto Bombassei, presidente di Brembo, a margine dei lavori del Forum Ambrosetti a Cernobbio rispondendo a chi gli chiede se sono in programma delle operazioni di M&A. In merito alle possibili aggregazioni l'intenzione è "non di vendere ma possibilmente di comperare". "Quindi sì, c'è in programma di trovare qualcosa", ha concluso.(Rem)